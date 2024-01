Sequestrati in porto a Venezia 81 tonnellate di pellet

L'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Venezia ha hanno sequestrato 81.000 kg.

di materiale biocombustibile da riscaldamento del tipo pellet di legno al porto di Marghera La merce, previamente selezionata in base ad un'attività di analisi di rischio, ha destato sospetti sia in considerazione della provenienza sia dell'etichettatura apposta attestante una classe di qualità più elevata a garanzia del consumatore.

Ad un'analisi specifica, gli ispettore hanno appurato come fosse stato fraudolentemente apposto sulla merce il marchio registrato di un noto ente certificatore e che il pellet risultava contaminato da una quantità di piombo ben oltre i limiti consentiti e, quindi, gravemente nocivo per la salute e l'ambiente.

Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato per contraffazione marchi, frode ed immissione in commercio di prodotti pericolosi, che avrebbero generato proventi illeciti per 40 mila euro circa.



