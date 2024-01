Malagò 'domani buste su pista bob, noi spettatori'

"Pista da bob per Milano-Cortina? Domani a mezzogiorno scade il termine per aprire le buste per la gara indetta da Simico. Noi siamo solo spettatori interessati per verificare se rispetto al progetto iniziale ci sia la disponibilità di un'azienda per realizzare l'opera. Verificati gli elementi di garanzia, a quel punto si proverà ad andare al Cio per capire cosa si potrà riuscire a fare". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della riunione odierna della Giunta nazionale. Se dalle buste di domani dovesse uscire un'azienda interessata, allora la tabella di marcia, spiega Malagò, prevede "il 22 gennaio l'assemblea dei fondatori, il 30 il Cda della Fondazione. Se il Cda approva, a quel punto sarà mio onore e onere andare al Cio per verificare la decisione presa a Mumbai". La conclusione della vicenda, ha detto infine il presidente del Coni, sarà "tra il 30 gennaio e il 6 febbraio". "Serve comunque il visto delle Federazioni internazionali, quella di Ferriani per bob e skeleton e quella dello slittino".



