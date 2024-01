Coppia gestiva bazar droga, due misure cautelari a Padova

La Questura di Padova ha bloccato un traffico di droga gestito da una coppia, disponendo il divieto dimora per l'uomo, un 31enne tunisino, e l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria per la donna. I due, con la complicità del fratello dell'uomo, di 30 anni, di un altro loro connazionale, e di altri giovani, tra cui dei minorenni, avrebbero spacciato a Padova e provincia diversi quantitativi di cocaina e hashish. Le misure cautelari sono state richieste e concesse al termine di una indagine avviata dopo l'arresto, nel novembre 2022, di un 33enne tunisino trovato con 600 grammi di cocaina, il cui contatto lo legava alla coppia di indagati. Il 31enne indagato ora, già noto per furto, maltrattamenti in famiglia, e spaccio, era stato fermato il 24 luglio in un agriturismo di Piazzola sul Brenta (PD), dove era ospite benché pendesse su di lui un ordine di carcerazione e fosse stato già espulso una prima volta con accompagnamento alla frontiera.

Assieme all'uomo c'era un 17enne, che lo aiutava nello spaccio di stupefacenti; nell'occasione gli agenti avevano trovatooltre un etto di cocaina, più di 900 euro in contanti. Il 30 venne arrestato mentre il minore denunciato così il titolare della struttura ricettiva che venne poi chiusa per un periodo.

L'indagine ha poi consentito di accertare come gli indagati avessero la disponibilità di considerevoli quantitativi di cocaina (anche a un chilo per volta) che spacciavano grazie a complici alloggiati in diversi immobili, stabilendo per loro una turnazione lavorativa per soddisfare le richieste dei clienti.

Dopo aver messo fine al traffico, ed aver arrestato 31enne sorpreso in un auto guidata dall'indagata. la Questura ha disposto ila misura cautelare del divieto di dimora in Veneto, ottenendo il nulla osta per l'espulsione, e iper la donna l'obblogo di firma alla polizia.



