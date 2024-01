Zaia, 'pdl su fine vita introduce tempi e ruolo sanità'

"Oggi non autorizziamo un bel niente. Al di là di quello che si è detto a livello nazionale, discutiamo un progetto che introduce dei tempi e il ruolo della sanità". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della discussione in Consiglio regionale sulla proposta di legge popolare sul fine vita.

"Al momento - ha ricordato Zaia -, abbiamo cinque richieste rigettate e due accolte, una delle quali non per un malato terminale, ma per una condizione particolare, quella di Stefano Gheller", ha ricordato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA