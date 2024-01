Safilo e Aeffe rinnovano l'accordo per gli occhiali Moschino

Safilo e Aeffe hanno anticipato il rinnovo del contratto di licenza per le collezioni eyewear di Moschino e Love Moschino fino a dicembre 2033. Le collezioni continueranno a essere distribuite a livello globale, con un focus particolare nei mercati del Sud Europa e dell'America Latina.

"Siamo molto orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Moschino, un marchio iconico che ha sempre rappresentato un punto di forza per la nostra offerta nel segmento dell'eyewear femminile" ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo.

"Safilo è uno dei player leader nel settore dell'occhialeria e in questi anni di collaborazione ha dimostrato di essere un incredibile partner commerciale. Siamo felici di continuare a lavorare a questo progetto per i marchi Moschino e Love Moschino con un'azienda che condivide con noi gli stessi valori, tra cui un'attenzione senza pari alla creatività e alla qualità" le parole di Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe.





