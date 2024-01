Tav: istituto di Harvard certificherà opere su Vicenza

Il passaggio dell'alta velocità ferroviaria per Vicenza sarà certificato dal sistema internazionale 'Envision' dell'università di Harvard. Il sistema di certificazione ambientale, fino ad oggi chiesto da Rfi soltanto per la tratta Napoli - Bari e per quella di collegamento con l'aeroporto Marco Polo, è stato presentato dal commissario straordinario di Governo Vincenzo Macello all'amministrazione comunale e alla vice presidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, che ha sottolineato l'ottima collaborazione tra gli enti.

«Ad Rfi - ha detto il sindaco Giacomo Possamai - avevamo chiesto una trasparenza particolare nella progettazione e realizzazione dell'opera. Sottoporla al vaglio di un ente terzo di livello internazionale attraverso il protocollo Envision significa per noi un ulteriore e stringente controllo dell'ambito che più ci interessa: quello dell'impatto ambientale, dal consumo dell'acqua all'impatto sull'aria fino all'utilizzo del suolo!.

"Questo sistema di certificazione, inoltre - ha proseguito - valuta e monitora il fronte della partecipazione che negli anni scorsi talvolta è mancata: ci aspettano anni di cantiere e vogliamo che i cittadini siano coinvolti e partecipi. La certificazione Envision è un di più che abbiamo ottenuto per una maggior tutela della città".



