In Veneto poca neve a dicembre, rallenta la ricarica delle falde

Dicembre avaro di piogge e più caldo rispetto alla media del periodo, con poche nevi in montagna in veneto, dove rallenta la ricarica delle falde. I dati emergono dal Bollettino di Anbi Veneto sulla disponibilità di risorsa idrica in regione, relativo al mese di dicembre, e presentano il perdurare di un situazione anomala dal punto di vista climatico.

L'attenzione, in particolare, si focalizza sui depositi nivali, scarsi e a rischio scioglimento prematuro a causa dei previsti rialzi delle temperature nel mese di gennaio.

A dicembre, in particolare, le precipitazioni medie sono state inferiori del 23% rispetto al valore atteso, comunque concentrate nello spazio di circa tre giorni (1, 13 e 31). Il valore medio di precipitazione di 63 millimetri contro una media storica di 82m, vede inoltre una distribuzione estremamente disomogenea sul territorio. Si va dagli oltre 200 millimetri occorsi nel bellunese, ai 50 nelle zone pedemontane, ai 10 del rodigino.

L'inizio del mese è stato fresco rispetto alla temperatura media storica, subito seguito da una fase calda culminata a Natale, facendo registrare il giorno più caldo del mese. Le tanto attese nevicate sono state registrate nel corso di tutto il mese, che si è concluso comunque con scarsi accumuli (-29% nelle Dolomiti rispetto alla media e - 50% nelle Prealpi secondo l'Arpav).

L'aumento delle temperature massime registrato rimane un segnale molto preoccupante per la futura tenuta delle riserve nivali. Le falde sono in lenta ripresa, con qualche segnale di ulteriore attenzione legato a un contenuto calo registrato a fine mese.



