Zaia, momento storico ddl di domani al Senato

"Domani al Senato si aprirà la discussione con oggetto il ddl sull'autonomia differenziata. Non esito a definire il 16 gennaio di quest'anno come una data storica, al pari del 22 ottobre 2017 in cui si è celebrato il referendum consultivo nel Veneto. In quel giorno di ormai quasi sette anni fa è stata grande protagonista l'espressione della volontà popolare, come prosecuzione naturale da domani lo saranno i lavori parlamentari. L'approdo a Palazzo Madama dopo un attento percorso istituzionale conferma, ulteriormente e qualora ce ne fosse ancora bisogno, la perfetta coerenza del progetto con la Carta costituzionale. Questo momento cruciale per la vita del Paese, inoltre, ci conforta che è stato recuperato il tempo perduto e che non sono passati invano gli anni trascorsi in attesa che trovasse ascolto la richiesta del 98% dei Veneti che hanno risposto alla convocazione referendaria".Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, alla viglia dell'avvio della seduta al Senato.



