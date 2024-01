Un'Audi A4, proveniente da Venezia e diretta a Mestre, questa mattina alle 4:30 è finita contro il guardrail di via Rampa Cavalcavia a Mestre. Questo è stato in parte sfondato, ma ha trattenuto l'auto a rischio caduta e il conducente è uscito illeso. L'incidente è avvenuto nella carreggiata sottostate del cavalcavia Vempa, nei pressi del punto in cui lo scorso ottobre è avvenuto l'incidente del bus.





