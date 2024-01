Vessava la compagna, arrestato dalla Polizia a Venezia

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Venezia per violenza domestica ai danni della compagna. L'uomo, con la convalida del Gip, è stato portato nel carcere lagunare di Santa Maria Maggiore.

La Polizia ha accertato, dopo la segnalazione di un familiare vicino alla coppia, che l'uomo usava violenza sulla donna vessandola anche con molestie e minacce. Gli agenti, per ricostruire la vicenda, hanno svolto una puntuale attività d'indagine che ha consentito di raccogliere gli elementi della colpevolezza dell'arrestato. La vittima è invece stata accompagnata presso un centro antiviolenza.

Nell'area veneziana nel 2023 sono stati 123 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica a fronte degli 87 emessi nell'anno 2022, mentre gli ammonimenti per atti persecutori sono stati 71 nel 2023 contro i 52 del 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA