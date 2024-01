Pnrr, Padova città con più alto importo pro capite, 3mila euro

ueste Con un totale di 620 milioni di euro ricevuti pr i propri progetti Padova è la città capoluogo con il maggior finanziamento pro-capite, 3001 euro ad abitante, nell'ambito del Pnrr. Un dato emerso oggi nel corso della conferenza stampa nella quale il vice sindaco e assessore Andrea Micalizzi ha fatto pil punto sulla suddivisione delle risorse nei diversi capitoli dei lavori pubblici e sui cantieri già avviati. Il capitolo di spesa più rilevante è quello delle due nuove linee del tram su rotaia (lSir 2 e Sir 3) per un importo totale di 536 milioni, seguito dai diversi progetti (sono 59) nei lavori pubblici, con un impegno di 72 mln. Di questi, ha reso noto Micalizzi, 56 sono i progetti già approvati, (per 67 mln) , 47 quelli con gli appalti già aggiudicati, e 26 quelli con cantieri già iniziati, pari al 20% di tutte le opere previste. L'assessore ha confermato che tutti i lavori collegati a risorse del Pnrr dovranno essere conclusi entro il 2026, comprese le due nuove linee del tram.

"Per i rispettare queste tabelle - ha detto - dobbiamo stringere un'alleanza non solo con le ditte ed i tecnici, ma anche con i cittadini, chiedendo loro pazienza per disagi relativi ai cantieri in corso". "Senza dubbio - ha spiegato - ne uscirà una città rinnovata, una città migliore, che vedrà grande attenzione soprattutto alla mobilità sostenibile, e al recupero degli 'ex' spazi pubblici, fin'ora i 'buchi neri' di Padova, tipo l'ex Configiliacchi, o l'ex sede Coni all'Arcella, l'ex Gabelli, che rinasceranno come luoghi identititari, attrattivi per la popolazione e le attività economiche". Importanti anche gli investimenti sulel piste ciclabili (12,5 miloni), sulla riqualificazione di musei e spazi culturali (6 mln), e sulle scuole (4,5 mln).



