Senzatetto in chiesa, saranno ospitati in seminario Treviso

Avranno un posto letto nei locali del seminario vescovile di Treviso sette senzatetto che a dicembre erano stati accolti nella chiesa di un quartiere della città da un sacerdote, don Giovanni Kirschner, contestato per questo gesto con una raccolta di firme di una minoranza di parrocchiani.

La diocesi di Treviso ha infatti deciso di ricavare 12 posti in un settore del seminario che è attualmente inutilizzato, i quali si aggiungono ad altri 18 letti per clochard, disponibili in un'altra struttura religiosa.

L'emergenza legata alla scarsità di posti letto a Treviso era stata portata alla luce all'inizio di dicembre, quando un giovane immigrato indiano fu trovato morto in un garage pubblico nel quale, assieme ad altri stranieri, era solito ritirarsi per trascorrere la notte.



