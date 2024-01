Nel 2023 +35 mila posti di lavoro in Veneto

Il 2023 è stato un anno positivo per il mercato del lavoro veneto, grazie soprattutto all'andamento registrato nella prima metà dell'anno. Lo rileva il report "La Bussola" predisposto da Veneto Lavoro. Il saldo tra assunzioni e cessazioni è infatti pari a +35.900 posti di lavoro dipendente, di cui circa la metà riferiti alla componente femminile (+16.900). Si tratta di un risultato migliore di quello registrato l'anno precedente e superiore anche ai livelli pre-pandemici del 2019. A crescere sono soprattutto i contratti a tempo indeterminato (+39.400), ma anche quelli a termine tornati a salire dopo un 2022 che si era chiuso con un saldo negativo. Prosegue invece il calo dell'apprendistato, che perde nell'anno 3.700 posizioni di lavoro. Anche la domanda di lavoro si mantiene particolarmente elevata: le assunzioni effettuate nel 2023 sono state 624.500 (valore più alto dell'ultimo quinquennio,) con una crescita più marcata per lavoratori stranieri (+7%), maschi (+2%), giovani (+2%) e over 55 (+4%).

Tra le cause di cessazione dei rapporti di lavoro calano invece dimissioni (-2%) e licenziamenti economici individuali (-11%), mentre aumentano i contratti a fine termine (+2%), anche per effetto dell'aumento delle assunzioni e delle trasformazioni a tempo indeterminato registrate nel 2023. Continua a crescere il part time: le assunzioni ad orario ridotto sono aumentate del 4% nel 2023 e del 10% nel solo mese di dicembre. L'incidenza sul totale delle assunzioni è del 32% (35% a dicembre), con significative differenze tra donne (48% delle assunzioni totali) e uomini (21% ma in crescita rispetto agli anni precedenti).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA