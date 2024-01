Frana sulla Valsugana, chiuse strada e linea ferroviaria

Frana nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 47 della Valsugana, in provincia di Vicenza. Il distacco di materiale roccioso è avvenuto all'altezza dell'abitato di San Marino in Valbrenta.

Massi e detriti hanno invaso oltre che le carreggiate anche i binari della linea ferroviaria Bassano-Trento, che è stata chiusa per motivi di sicurezza. Sul posto le forze dell'ordine con alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a pulire le corsie stradali che scendono verso Bassano del Grappa (Vicenza); parte della carreggiata al momento è percorribile e aperta al traffico di auto e camion.



