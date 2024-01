Due morti e due feriti per uno scontro tra furgoni in A4

È di due persone decedute e altrettante ferite il bilancio del grave incidente stradale avvenuto, poco dopo la mezzanotte, sull'autostrada A4, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro (Udine) in direzione Venezia. E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto due furgoni e che si sono scontrati all'altezza del chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4 dove l'autostrada consente una marcia su quattro corsie. Il traffico al momento dello scontro era scarso.

I due feriti sono stati condotti in ospedale in ambulanza: non sono in gravi condizioni.



