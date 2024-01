Accoltellato giovane a Padova, sospetti su ragazza minorenne

Un 26enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova per una coltellata infertagli nella notte in un appartamento dove si trovavano altri tre giovani, tra cui una minorenne, sulla quale i carabinieri hanno accentrato i maggior sospetti per l'aggressione.

Il fatto è accaduto in una casa dove i quattro amici si sono ritrovati. Pare che tra il ferito e la minorenne, di 17 anni, ci fosse una relazione sentimentale. Il giovane, ferito con un solo colpo al basso torace, è stato trasportato al nosocomio euganeo dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi.

I tre ragazzi si trovano ora in caserma a Padova dove i carabinieri stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato all'aggressione, e di individuare con certezza il responsabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA