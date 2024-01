Ministra della Cultura tedesca visita il Mose di Venezia

Il sistema Mose, i cambiamenti climatici e l'ambiente lagunare sono stati al centro della visita che la ministra di Stato per la Cultura e i Media della Repubblica Federale di Germania, Claudia Roth, ha compiuto al sistema di dighe mobili della laguna di Venezia.

Roth e la delegazione tedesca sono stati accolti oggi sull'isola artificiale della Bocca di porto del Lido dal commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz.

All'incontro anche il prefetto di Venezia, Darco Pellos, e l'avvocato distrettuale dello Stato, Stefano Maria Cerillo.

Nel corso della visita sono state illustrate le procedure di salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il sistema di tutela di un ambiente unico al mondo. "La visita del ministro Roth, da sempre attenta alle tematiche ambientali e della sostenibilità - ha affermato Spitz - ci ha dato modo, ancora una volta di sottolineare come Venezia oggi non solo sia protetta dalle acque alte e dagli effetti dei cambiamenti climatici, ma sia titolare di un know-how di assoluta eccellenza, grazie a un vastissimo sistema di conoscenze e competenze multidisciplinari, che ne fa un punto di riferimento per altri paesi impegnati nella protezione del proprio territorio".



