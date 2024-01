Umana Reyer, accolto il ricorso contro Caboclo

Il collegio permanente di conciliazione e arbitrato della Lega Pallacanestro Serie A ha accolto il ricorso promosso dall'Umana Reyer Venezia contro Bruno Caboclo, il centro brasiliano che aveva rifiutato l'ingaggio con la squadra orogranata, andando poi al Partizan Begrado.

Lo rende noto oggi la Reyer, secondo cui "il Collegio, nel proprio lodo definitivo, ha confermato alcuni principi importantissimi, tra i quali vi è la piena validità ed efficacia del contratto, che era stato sottoscritto dalle parti prima che fosse disponibile il modulo federale, con l'impegno reciproco di riprodurre l'accordo nelle forme prescritte dalla Lega procedendo al conseguente tesseramento".

A ulteriore conferma del pieno accoglimento delle domande proposte dalla Reyer, il giocatore è stato condannato al pagamento integrale dei costi dell'arbitrato e delle spese legali del club. La causa prosegue ora avanti al Collegio d'Appello della Fiba, per ottenere l'annullamento della decisione di concedere l'autorizzazione al trasferimento e tesseramento per il Partizan Belgrado, sull'errato presupposto che non sussistesse un valido contratto tra Caboclo e la Reyer.





