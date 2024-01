Cdm donne, al via lavori sulla pista Olympia a Cortina

Sono iniziati stamane i lavori di preparazione della pista Olympia delle Tofane, a Cortina D'Ampezzo, in vista dell'appuntamento di Coppa del Mondo femminile di sci, con due discese e un SuperG dal 26 al 28 gennaio prossimi.

Con i suoi 2.560 metri di sviluppo e alcuni passaggi celebri come lo "Schuss", il "Salto Duca d'Aosta", i "Delta", il "Gran Curvone" e lo "Scarpadon", la Olympia è la pista più iconica della velocità femminile. L'organizzazione è a cura della Fondazione Cortina.

A coordinare i lavori di preparazione è il direttore di gara, Matteo Gobbo: "Il primo step - afferma - è il posizionamento delle reti A. Nei prossimi giorni procederemo alla sistemazione delle altre protezioni e di tutto ciò che è necessario per garantire la massima sicurezza delle atlete, sia in prova sia naturalmente in gara. Da lunedì 15 gennaio, a lavorare con il nostro gruppo il personale delle Truppe Alpine dell'Esercito, con il quale collaboriamo in maniera importante da parecchio tempo".

Le nevicate dello scorso fine settimana hanno reso le condizioni del manto nevoso sulla Olympia ottime. A dare il via libero definitivo sarà, venerdì 13 gennaio, l'ispezione della Fis. Dopo la pausa per le festività natalizie, sono ripresi intanto anche i lavori di allestimento della finish area di Rumerlo che in questo 2024 si presenta rinnovata.



