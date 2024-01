Muore a 5 anni a Padova, colpita da quattro virus

Cordoglio a Padova per la morte, dovuta a quattro virus, di una bambina di 5 anni, deceduta giovedì scorso all'ospedale di Padova. Lo riportano i quotidiani locali. La famiglia, residente in un comune della provincia, l'aveva portata d'urgenza al nosocomio con febbre alta; nei giorni precedenti il padre era stato colto da influenza.



Il decesso, secondo quanto avrebbero accertato i sanitari, non è correlato all'influenza stagionale ma sarebbe da imputare a quattro virus che l'hanno colpita, che hanno causato anche un'emorragia cerebrale, e le hanno intaccato gli organi.



Il funerale della piccola verrà celebrato venerdì nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. La famiglia non chiede fiori ma una donazione alla Fondazione Salus Pueri per progetti a favore del reparto di Pediatria.

