Zaia, 'sanità veneta corre nonostante deficit di personale'

"La sanità regionale corre, ha aumentato la sua produttività, assume ma non riesce a trovare medici: ne mancano 50mila in Italia, oltre 3mila nel nostro territorio". Lo ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, presentando a Venezia il bilancio sanitario regionale del 2023.

In Veneto, ha riferito Zaia, ci sono 59.840 operatori nella sola sanità ospedaliera, "e nonostante il deficit del personale ha prodotto di più rispetto all'anno precedente - ha aggiunto -.

Devo ringraziare medici, infermieri, Oss e tutti gli operativi".

Lo scorso anno sono state ricoverate 640mila persone in ospedale (+4%), effettuati mezzo milione di interventi chirurgici (+4%) e oltre 10 milioni di interventi di specialistica ambulatoriale (+4%). Il Suem ha ricevuto 845mila chiamate.

"Dal 2019 a oggi, i professionisti sono aumentati di 4.101 unità - ha proseguito Zaia -: si è assunto, ma non riusciamo ad assumere di più dove vorremmo. Abbiamo perso 170 medici rispetto al 2019, perché non riusciamo ad assumerli, e incrementato gli infermieri di quasi 2.000 unità", ha concluso.



