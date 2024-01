Violenza alle donne, crescono arresti e denunce nel padovano

Due uomini sono stati arrestati e altri 4 denunciati dai carabinieri nel padovano dall'inizio dell'anno, nell'ambito delle operazioni di contrasto alla violenza di genere, maltrattamenti e violenze maturati quasi sempre in ambito familiare.

L'ultimo intervento ieri sera quando i militari di Tombolo hanno arrestato un 49enne che nel corso di una lite con la moglie, in presenza dei figli minori, ha tentato di colpirla con un coltello, venendo però bloccato da un amico di famiglia presente in casa. Il 7 gennaio, i carabinieri di Padova avevano invece denunciato un 60enne che aveva aggredito per futili motivi la moglie in presenza dei tre figli minori. All'uomo è stato imposto il provvedimento dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare;. Il 6 gennaio, a Vigodarzere è stato arrestato un 25enne il quale, per futili motivi, ha preso a pugni il volto della convivente davanti ai due figli minori.

Gli investigatori hanno poi scoperto che le violenze andavano avanti da anni. All''uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il 5 gennaio, a Campodarsego è stato denunciato un 38enne per maltrattamenti in famiglia a danno della convivente. Il 3 gennaio, a Vigonza era stato invece denunciato un 48enne di origini pakistane per maltrattamenti nei confronti della figlia minorenne. Il padre dopo aver scoperto la ragazza che chattava con un coetaneo, l'aveva minacciata e aggredita. Secondo le dichiarazioni della ragazza - da confermare in un'audizione protetta - nel corso di un litigio il padre aveva anche minacciato di mandarla in Pakistan, per farla sposare in un matrimonio combinato.

Infine il 2 gennaio, i carabinieri di Casale di Scodosia avevano denunciato un 52enne per maltrattamenti verso la moglie; la donna, già vittima di precedenti aggressioni, era stata collocata in una struttura protetta;



