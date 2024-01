EssilorLuxottica per la prima volta al Ces di Las Vegas

EssilorLuxottica sarà presente per la prima volta al Consumer Electronics Show (Ces) che si svolge a Las Vegas da oggi al 12 gennaio per presentare le ultime novità del Gruppo nel campo dell'elettronica di consumo.

"Grazie a un'esperienza decennale nel campo degli smart glasses - commenta Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica - abbiamo affinato le nostre competenze in diversi ambiti, dalla ricerca e sviluppo alla produzione fino alla distribuzione, con importanti partnership e nuovi prodotti, come il recente lancio dei Ray-Ban Meta. Al Ces, saremo tra i principali innovatori a livello mondiale con un prodotto, Nuance Audio, che ha il potenziale per migliorare la qualità della vita di oltre un miliardo di persone".

Nuance Audio è un occhiale dallo stile contemporaneo che integra tecnologie acustiche altamente performanti. Secondo un comunicato del gruppo "il mercato delle soluzioni per l'udito ha ancora opportunità di sviluppo. Analogamente a quanto accadeva decenni fa per la vista, i consumatori sono poco propensi a indossare dispositivi correttivi tradizionali, con diverse motivazioni che vanno dalla loro visibilità, allo stigma e al prezzo".

Progettati per i consumatori con difetti uditivi lievi o moderati, Nuance Audio secondo Essilux eliminerà quella barriera psicologica che ostacola l'adozione degli apparecchi acustici tradizionali, integrando una tecnologia openear brevettata.

L'arrivo sul mercato è previsto a partire dagli Stati Uniti nella seconda metà dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA