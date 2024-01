Malagò, la pista di bob? Problema solo politico

"Su questo argomento sono, coscientemente o illogicamente, sereno. Il problema è solo politico". Così il presidente del Coni è intervenuto parlando dei Giochi di Milano-Cortina 2026, a proposito della diatriba sulla individuazione della pista di bob.

"Il 24 giugno 2019 vincemmo la candidatura presentando un master plan secondo il quale certi impianti andavano fatti in certi posti - ha riassunto Malagò a 'Radio anch'io sport' - Questo master plan è stato già rivisitato. Noi assolutamente volevamo fare la pista a Cortina, rievocazione della vecchia, momoria delle grandi gesta di Eugenio Monti. E' stata fatta una gara pubblica, indetta dallo Stato".

Il governo dell'epoca "decise di creare due società: una che si occupa di sport ed organizza la manifestazione, la Fondazione Milano-Cortina 2026", anche per mandare al Cio il segnale "che lo sport sarebbe stato considerato". Ed una seconda "al 100% pubblica, governo italiano, che si doveva occupare di realizzare le opere". La gara pubblica, "fatta con molto ritardo, tra Covid e crisi delle materie prime, è andata deserta. Perché? Chiedetelo a loro". Poi è andata deserta anche la gara a trattativa privata "ed il Cio è stato felice di questa notizia.

Fin dal primo giorno chiede che non si costruisca una pista nuova, nè in Italia né altrove, perché nessuna nuova realizzazione sta in piedi con un business plan. Loro dicono 'se la pista c'è e funziona, usate quell'impianto'. L'esistenza era da discutere, il funzionamento non c'era".

"La mia previsione - ha concluso Malagò - è che l'Italia sventolerà la sua bandiera ed io, che sono un patriota malato d'Italia, con grande spirito di squadra proverò ad andare al Cio, accompagnato da qualche esponente del governo, per cercare di fargli cambiare idea. Se ci riusciamo bene, altrimenti con la cosicenza siamo a posto. Io dico che Milano-Cortina sarà la migliore edizione invernale dei Giochi di sempre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA