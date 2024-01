Abbondante nevicata sull'Altopiano di Asiago

E' finora la nevicata più abbondante dell'inverno quella che ha interessato l'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), collegata all'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta imperversando sul Veneto. Nella notte e nelle prime ore di oggi è nevicato anche ad Asiago e nelle altre località attorno ai mille metri, imbiancando il panorama, in un tipico paesaggio invernale, anche se si registrano solo pochi centimetri. Incessante invece la precipitazione nevosa nei comprensori sciistici in quota, sopra i 1300-1400 metri, dove l'accumulo ha superato il mezzo metro, con punte anche di 60-70 centimetri a quote maggiori. Da domani, con il ritorno del sereno e l'abbassamento delle temperature annunciate dalle previsioni, si lavorerà sulle piste da sci con ruspe e gatti delle nevi in vista dei week-end di gennaio e febbraio e delle settimane bianche. Nel giorno di rientro dalle vacanze natalizie nessun problema alla circolazione sull'Altopiano vicentino, con tutte le strade che risultano percorribili e sgombre dalla neve.





