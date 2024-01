Venezia: marea sale fino a 100 centimetri, Mose fermo

Ha raggiunto quota 100 centimetri alle 15.30 di stamane alla piattaforma del Cnr l'acqua alta a Venezia dove, però, non è stato attivato il sistema Mose. Lo riferisce il Centro maree del Comune il quale sottolinea che permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta fino a dopodomani, 8 gennaio. Oggi, quindi, c'è stata una modesta punta di acqua alta il cui fenomeno ha coinvolto solo Piazza San Marco, che ha il punto più basso a 85 cm sul medio mare, ed è stata perciò allagata per pochi centimetri. Le previsioni per domani sono di una minima di 65 cm alle ore 1 e una massima di 1.05 cm alle 7.05.



