Incidente in A4, coinvolti cinque veicoli

Traffico bloccato con una coda lunga cinque chilometri che si è formata sulla A4 in direzione Venezia per un incidente che ha coinvolto cinque veicoli leggeri un chilometro prima dell'uscita di Palmanova nel tratto Villesse - Palmanova. L'incidente, che causato il ferimento leggero di due persone, è avvenuto intorno alle 13,00. Sul posto sono occorsi operatori del 118, un elicottero, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico.

Secondo quanto ha reso noto la società autostradale, i mezzi di soccorso meccanico sono all'opera per rimuovere i mezzi che occupano l'intera carreggiata.

Oggi i transiti - come da previsioni - sono particolarmente intensi lungo la direttrice Trieste - Venezia con code che si sono formate dalle 11 circa in ingresso alla barriera triestina del Lisert.



