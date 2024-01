Lavoratori in nero e irregolari, multa a laboratorio tessile

La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa (Vicenza) ha ispezionato un laboratorio tessile a Rossano Veneto (Vicenza) riconducibile a una ditta individuale avviata nel luglio scoso e gestita da un cittadino cinese, scoprendo 11 lavoratori "in nero", di nazionalità cinese e pakistana, di cui due privi del permesso di soggiorno, e per questo denunciati alla Procura della Repubblica per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Denunciato anche il titolare della ditta, per aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari; all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza è stata segnalata la proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale, per la presenza di personale in nero oltre il 10% di quello presente.

Al titolare della ditta individuale è stata comminata una sanzione di 24.840 euro, sempre per l'impiego "in nero" degli 11 lavoratori.



