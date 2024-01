Calcio: Baroni 'al Verona serve gente convinta al 100%'

"Chi rimane a Verona, deve rimanerci convinto, altrimenti giocheranno i giovani. Serve gente accesa, convinta, al 100%. E questo non deve mai mancare".

Marco Baroni liquida così in vista della gara con l'Inter le voci di mercato che interessano i gialloblù. Hellas che dopo la sconfitta con la Salernitana e prima della sfida alla capolista ha ceduto il difensore Hien. Al suo posto ballottaggio a Milano tra Amione e Magnani. Ritorna dopo l'attacco influenzale Saponara mentre non sembra al meglio Dawidowicz. Domani è in programma la rifinitura tecnica.



