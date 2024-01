Auto contro ringhiera, probabile malore anziana al volante

I vigili del fuoco sono intervenuti verso mezzogiorno a Montecchio Maggiore (Vicenza) per un'automobile finita contro la ringhiera di un'abitazione, che ha divelto anche alcuni contatori del gas.

L'anziana conducente, di 94 anni, è deceduta, probabilmente perdendo il controllo del mezzo a causa di un malore.

Accorsi da Arzignano, i pompieri hanno estratto la conducente e tamponato la perdita di metano. L'anziana è stata presa in cura e rianimata ma inutilmente dal personale sanitario del Suem. Sono ora in corso le operazioni dei tecnici della rete gas per la riparazione delle tubature del gas con l'assistenza dei vigili del fuoco. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA