Bus finisce fuoristrada, oltre 30 feriti lievi

Un autobus turistico a due piani, con targa della Bosnia, è finito fuoristrada intorno alle 2:30 della scorsa notte a San Donà di Piave, rovesciandosi su un fianco. Sul mezzo viaggiavano 79 passeggeri e due autisti; di essi oltre 30 persone sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco ,arrivati dal locale distaccamento, da Jesolo e Mestre (Venezia), hanno messo in sicurezza il bus adagiato su un fianco, e hanno finito di estrarre tutte le persone ancora presenti all'interno del bus. Tutti i feriti, per fortuna in forma lieve, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto con molte ambulanze, e trasferiti presso il pronto soccorso di Jesolo e gli altri ospedali della zona.

Le persone illese sono state assistite sul posto e poi portate a Jesolo da un bus dei vigili del fuoco. Il pullman di turisti bosniaci stava rientrando a Trieste, dopo aver assistito a fuochi pirotecnici di capodanno a Punta Sabbioni (Venezia).

Si è quindi provveduto al recupero del mezzo con delle autogru del soccorso stradale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:30.



