Brugnaro, 'a Venezia bene la macchina organizzativa'

"Voglio ringraziare, a nome mio e dell'intera città di Venezia, tutti coloro che hanno consentito di accogliere al meglio e garantire la sicurezza delle migliaia di persone che hanno scelto Venezia e Mestre per festeggiare Capodanno. Una macchina organizzativa impegnata ad ogni livello, dagli operatori ai funzionari, fino ai dirigenti, dove ciascuno ha operato in stretto e costante coordinamento". Lo afferma in una nota il sindaco Luigi Brugnaro, al termine dei festeggiamenti in laguna per il fine anno.

Alla mezzanotte il tradizionale appuntamento dei fuochi d'artificio sul Bacino di San Marco ha dato il benvenuto al 2024, con oltre 40.000 persone che hanno riempito l'Arsenale e Riva degli Schiavoni, Riva Ca' di Dio, Riva San Biagio e Riva dei Sette Martiri, da terrazze, altane, aree esterne, plateatici e dalle imbarcazioni.

Afflusso e deflusso sono stati regolari nell'area delimitata dove, fin dalla prima serata, attraverso varchi d'accesso sono stati effettuati i controlli di sicurezza. Circa 10.000 persone hanno invece partecipato alla festa in Piazza Ferretto a Mestre, con l'animazione dei dj di Radio Company.

Sono stati circa 130 gli operatori della Polizia locale impegnati a garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, con la Smart Control Room, assieme a un funzionario e i volontari della Protezione Civile. Vela Spa ha schierato circa 300 persone, con 30 maestranze tecnico-artistiche per lo spettacolo a Mestre e 10 per lo show pirotecnico in Bacino di San Marco. La multiutility Veritas ha svolto la raccolta delle bottiglie nei varchi con una ventina di operatori. Dalle 2.30 una sessantina di addetti Veritas con cinque barche e piloti hanno provveduto allo spazzamento e alla pulizia dell'area marciana e delle direttrici principali.





