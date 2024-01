Auto si schianta contro barriere in A4, un morto e un ferito

Una persona è morta e una donna è ricoverata in ospedale con gravi ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada e si è schiantata contro le barriere autostradali. È accaduto la notte scorsa, poco prima delle 3 lungo l'autostrada A4, in direzione Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Meolo Roncade.

Per cause al vaglio della polizia stradale, il veicolo è finito, dopo aver impattato con il guardrail laterale, contro le barriere fisse centrali, che delimitano le carreggiate.

I vigili del fuoco, accorsi da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la passeggera che è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale. La persona che era alla guida del mezzo è invece deceduto all'istante nel violento impatto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e del personale di Autostrade Alto Adriatico sono terminate alle 5.30.





