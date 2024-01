A neonato di Padova titolo di 'piccolo ambasciatore di pace'

Tra i bambini nati all'inizio dell'anno, ce n'è uno che ha già ottenuto un titolo onorifico, quello di "Piccolo ambasciatore di pace". A conferirlo oggi al neonato Antonio, è stata a Padova la Federazione delle donne per la pace nel mondo (Women's Federation for World Peace, Wfwp), movimento internazionale che da più di vent'anni lavora in 184 nazioni per il conseguimento della pace.

Al piccolino, nato alle 3.24 all'ospesale di Padova, l'associazione ha donato oggi una medaglietta in oro raffigurante l'albero della vita, simbolo della madre che dona vita, creata dall'artigiano orafo padovano Luca Sampaoli, assieme alla nomina.

Dal 2004 la sezione veneta della Wfwp ha esteso l'evento a livello nazionale ottenendo dal 2009 il patrocinio ministeriale.

L'edizione padovana di quest'anno è giunta al 25/o appuntamento.

Dal 1997 la Federazione delle donne per la pace nel mondo è stata riconosciuta come Ong con lo stato generale consultativo nel Consiglio Economico e Sociale ed affiliata al Dipartimento dell'Informazione dell'Onu.



