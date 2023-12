Scivola lungo pendio mentre fa legna in montagna, è grave

Sono gravi le condizioni di un 68enne bellunese infortunatosi oggi mentre faceva legna nei boschi di Arson. L'uomo, residente a Pedavena, è scivolato lungo il ripido pendio dove era impegnato, precipitando poi nel vuoto da un salto di roccia di 8 metri. Scattato l'allarme, sul posto è stata inviata un'ambulanza, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, che era cosciente ma non riusciva a muoversi.

Sbarcati con un verricello tra gli alberi, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore sono subentrati nelle manovre, aiutati poi nelle operazioni da una decina di volontari del Soccorso alpino di Feltre, che hanno messo in sicurezza la zona e aperto un varco tra la vegetazione per facilitare il recupero della barella; sul posto anche il figlio dell'uomo. Il 68enne è stato portato in ospedale per un sospetto politrauma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA