Incidente tra due auto in A4, otto persone coinvolte

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, due auto si sono scontrate la notte scorsa in A4, a bordo delle quali viaggiavano otto persone che sono uscite autonomamente dagli abitacoli dei mezzi. Di queste, nessuna ha mai perso i sensi e solo due hanno fatto ricorso alle cure mediche, in ospedale, a Portogruaro, dove sono giunte con ferite classificate come codice giallo e verde. E' accaduto intorno alle 23 di ieri, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, a circa 10 chilometri dall'uscita di Portogruaro, in direzione Venezia.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana; hanno attivato i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Sul posto è intervenuto ovviamente anche il personale dell'autostrada, con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine.



