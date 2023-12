Fisco: le principali web company versano in Italia 162 milioni

Nel 2022 le 25 principali web company presenti in Italia hanno versato all'erario solo 162 milioni di euro di imposte, e guardando al passato, nel periodo 2014-2022 queste stesse multinazionali hanno eluso le amministrazioni finanziarie dei Paesi in cui esercitano l'attività per 99,7 miliardi di euro. Lo afferma uno studio della Cgia di Mestre.

Tutto ciò, spiegano gli autori della ricerca, è avvenuto grazie al fatto che una parte importante degli utili ante imposte realizzati da questi giganti digitali è stata "trasferita" nei Paesi a fiscalità agevolata, garantendo risparmi fiscali miliardari. Secondo la Cgia "in Italia non si è in grado di dimensionare il fenomeno dell'elusione praticata dalle web company", ma "certamente presenta volumi importanti".

Nel Paese sono 17.641 le imprese controllate complessivamente dalle multinazionali straniere.

Quanto Global minimum tax, approvata dal Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore nel 2024 - l'aliquota del 15% sugli utili delle società con ricavi oltre 750 mln di euro - l'effetto sarà minimo per la casse dello Stato. La Cgia cita il dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera: il gettito previsto dalla sola applicazione dell'aliquota del 15% sulle multinazionali è stimato in 381,3 milioni di euro nel 2025, 427,9 mln nel 2026, mentre il gettito dovrebbe salire a 432,5 nel 2027.



