Picchia la compagna, 23enne arrestato in 'differita'

E' stato applicato dalla Questura di Padova, per la prima volta in Veneto, il cosiddetto 'codice rosso bis', con l'arresto in flagranza differita di un marocchino 23enne che poco prima aveva picchiato la compagna, portata poi al pronto soccorso. Quando ieri sera al 113 è giunta la segnalazione dall'ospedale dell'arrivo di una donna aggredita e malmenata in casa dal compagno, si è subito attivata una volante dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico; durante il tragitto verso il nosocomio, la pattuglia ha avuto notizia che il sospettato degli atti di violenza aveva raggiunto a sua volta l'ospedale, alla ricerca della donna. I poliziotti sono arrivati rapidamente nella struttura sanitaria, prendendo subito contatti con la donna, visibilmente scossa e agitata. Una volta tranquillizzata, la giovane donna, 21 anni, ha fatto regolare denuncia. Di li' a poco veniva segnalato che l'uomo si era novamente presentato allo sportello del triage del pronto soccors, e qui è stato rintracciato, fermato, e portato in Questura. Dopo l'identificazione, il 23enne straniero è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti e tradotto in carcere a disposizione dei magistrati, in applicazione della nuova fattispecie dell'arresto in flagranza differita.



