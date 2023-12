Torna il Concerto di Capodanno dalla Fenice in diretta su Rai1

C'è grande attesa per il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno della Fenice, a Venezia, che anche quest'anno sarà trasmesso da Rai cultura in diretta televisiva su Rai1. A dirigere la ventunesima edizione dell'evento sarà Fabio Luisi, che guiderà l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice - quest'ultimo preparato da Alfonso Caiani - e i due solisti, il soprano Eleonora Buratto e il tenore Fabio Sartori.

Il programma musicale si comporrà di due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l'esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio operistico più amato che si concluderà con "Va, pensiero, sull'ali dorate" dal Nabucco e con il brindisi "Libiam ne' lieti calici" dalla Traviata di Giuseppe Verdi.

È previsto anche un Omaggio ai settant'anni della televisione italiana con un medley musicale delle sigle più amate del palinsesto. Questa seconda parte del programma sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai1 alle ore 12.20 del giorno di Capodanno e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 17.15.



