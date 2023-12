Tenta di violentare una studentessa la notte di Natale,arrestato

Un 27enne è stato arrestato per tentata violenza sessuale nei confronti di una studentessa libanese di 20 anni. L'operazione è stata eseguita dalla Polizia di Padova, la mattina di Natale. La tentata violenza era avvenuta la sera prima, in città. La vittima aveva conosciuto in rete il giovane, italiano, che le aveva chiesto di incontrarla e si era offerto di farle compagnia durante le festività. La studentessa infatti era rimasta da sola in città, non potendo rientrare per il Natale nel proprio Paese. Fidandosi del tono affettuoso e protettivo percepito nelle conversazioni al telefono, la 20enne aveva accettato di incontralo. I due si erano poi dati appuntamento la sera del 24 dicembre a casa di lei.

Dopo aver cenato insieme, il 27enne ha tentato la violenza. La studentessa ha reagito, ma lui è riuscito lo stesso a molestarla, prima di essere cacciato dall'appartamento.

Successivamente l'ha ricattata minacciando di mettere on line delle foto che era riuscito scattarle contro la sua volontà. A questo punto la studentessa ha chiamato il 113. La mattina di Natale i poliziotti si sono recati nella casa del 27enne sorprendendolo ad inviare nuovi messaggi ricattatori. E' stato arrestato in flagranza per tentata violenza sessuale e denunciato inoltre per la violenza consumata la sera precedente.

Trovato in possesso anche di due grossi coltelli e pistole giocattolo prive del tappo rosso, l'uomo è finito in carcere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA