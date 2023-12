Le ruba il telefono e diffonde le sue foto intime, arrestato

Prima le ha rubato il telefono e poi ha postato online alcune foto intime di lei, pretendendo denaro in cambio della restituzione del dispositivo. Un 23enne egiziano residente a Milano, ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri nella tarda serata del 26 dicembre a Pioltello, nel Milanese, per i reati di furto in abitazione, tentata estorsione e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

Il furto dello smartphone era avvenuto a casa della vittima, una donna di 44 anni, a Verona, dove i due avevano deciso di incontrarsi. Il 23enne, poi condotto presso la Casa circondariale di Milano San Vittore, è stato bloccato dai militari presso il luogo di incontro che era stato stabilito per lo scambio.



