Istituto Oncologico Veneto compie 18 anni e lancia nuove sfide

Era il 22 dicembre 2005 quando fu istituito con legge regionale: da allora l'Istituto Oncologico Veneto è cresciuto, diventando "grande" per investimenti in edilizia e in tecnologia, volumi di attività, ricerca scientifica, sperimentazioni cliniche, accreditamenti, certificazioni, valori di produzione, donazioni.

I dati 2023 presentati oggi davanti all'assessore del Veneto Manuela Lanzarin parlano di 9.000 pazienti in trattamento, 9.200 ricoveri, 874.000 prestazioni specialistiche, superati i 3 milioni di donazioni 5X1000.

Dopo l'istituzione nel 2005, nel marzo 2006 sono state avviate le attività presso l'ospedale Busonera e la palazzina di Radioterapia di Padova; quindi nel luglio 2015 hanno preso il via i laboratori presso la Torre della Ricerca in Zona industriale; nell'ottobre 2017 viene attivata la sede presso l'ospedale di Castelfranco Veneto; a giugno 2018 l'inaugurazione della nuova Radioterapia a Monselice (Schiavonia) e ad ottobre 2022 l'avvio della gestione della biobanca presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia.

Nel maggio di quest'anno, gli uffici amministrativi e la direzione scientifica hanno traslocato da Palazzo Santo Stefano a Piazza Salvemini, a Padova. Allo stato attuale l'Istituto Oncologico Veneto ha una dotazione di 1.375 lavoratori tra dipendenti, in convenzione con l'Università degli Studi di Padova e collaborazioni.



