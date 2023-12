Rugby: United Championship; Zebre-Benetton 24-31

Messi da parte i primi due turni di Challenge Cup, il Benetton Treviso si dedica nuovamente al campionato. L'ottavo turno dello United Rugby Championship coincide con il primo dei due derby natalizi contro le Zebre. Il giorno dell'antivigilia di Natale si gioca il primo dei due atti al Lanfranchi di Parma, e Treviso vince sul campo dei rivali per 31-24 (21-10).

Queste le marcature: nel pt 2′ meta Pani (Z) tr.

Prisciantelli, 8′ c.p. Prisciantelli (Z), 12′ meta Bernasconi tr. Umaga, 25′ meta Menoncello tr. Umaga, 38′ meta Umaga tr.

Umaga; nel st 3′ meta Odogwu tr. Umaga, 60′ meta Bianchi (Z) tr.

Prisciantelli, 77′ c.p. Umaga, 80′ meta Krumov (Z) tr.

Prisciantelli.

Con questa vittoria il Benetton è sesto in classifica, e quindi in zona play off, mentre le Zebre sono terzultime, al 14/o posto. Dietro la franchigia Fir ci sono solo gli Sharks sudafricani e i Dragons gallesi.



