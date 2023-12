Un cervo, per nulla impaurito ed in cerca di cibo, si è presentato oggi al mercato di Cortina d'Ampezzo. L'ungulato, senza provocare danni è stato rifocillato dai venditori, per poi risalire in quota. Non è il primo caso.

In passato un cervo era entrato in una stalla, senza problemi, condividendo fieno e calore con mucche, asini e galline.



