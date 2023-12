Campiello, arriva Alessandro Beretta, nuovo giurato

Un nuovo componente entra a far parte della Giuria dei letterati del Premio Campiello, la cui 62/a finale si terrà a Venezia sabato 21 settembre 2024.

Riconfermato Walter Veltroni come presidente, il nuovo giurato è Alessandro Beretta, critico letterario, giornalista, programmer cinematografico e promotore culturale.

Dal 2001 Beretta si occupa di narrativa per il Corriere della Sera e per l'inserto La Lettura. Nel 2015 è tra i soci fondatori della libreria indipendente Verso a Milano, è stato direttore artistico del Milano Film Festival dal 2011 al 2021, premiato con l'Ambrogino d'Oro nel 2015.

Gli altri componenti della Giuria dei Letterati della 62/a edizione del Campiello sono Pierluigi Battista, Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio, Daria Galateria, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni, ed Emanuele Zinato.

Il comitato di gestione, a cui sono affidate l'ideazione, la gestione e la programmazione delle attività, sarà presieduto anche quest'anno da Mariacristina Gribaudi, ad di Keyline spa e presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, e composto dagli imprenditori Eugenio Calearo Ciman, Davide Piol e Stefania Zuccolotto; confermati i componenti del comitato tecnico: Giorgio Pullini (presidente), Gilberto Pizzamiglio e Ricciarda Ricorda.



