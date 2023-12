Vanessa: sindaco Vigonovo, 'storia difficile da sopportare'

"Siamo costretti a tornare su argomenti che qui da noi sono stati all'ordine del giorno troppo a lungo. Ci auguriamo che anche la pausa del Natale possa essere un momento di riflessione in cui tutti cerchiamo di trovare soluzioni, idee e un nuovo impegno per porre fine a questa che è una storia sempre più difficile da sopportare". Lo ha dichiarato il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, commentando il femminicidio di Vanessa Ballan, giovane madre di Riese Pio X (Treviso). La comunità vigonovese, lo scorso mese, era stata scossa dall'omicidio di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato, Filippo Turetta.



