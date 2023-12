Stalking nei confronti dell'ex compagna, arrestato

Un trentanovenne di Venezia è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di stalking dai Carabinieri. A far partire il provvedimento è stata la denuncia presentata dalla ex compagna di 30 anni nel novembre scorso.

Esasperata dai tentativi sempre più insistenti e molesti dell'uomo di riallacciare la loro relazione, durata dieci anni e interrotta da qualche anno, aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri della caserma di San Zaccaria. Aveva raccontato di vivere in uno stato di ansia e timore costanti.

Gli elementi d'indagine raccolti hanno permesso ai militari di ricostruire la vicenda e di documentare le ripetute condotte persecutorie dell'ex compagno.



