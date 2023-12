Sparisce Gesù dalla poesia di Natale, genitori in rivolta

Una recita di Natale senza riferimenti cattolici, senza il nome di Gesù e senza la Natività. La decisione, come riporta il Gazzettino, è stata presa dalle maestre della scuola elementare De Amicis di Agna, in provincia di Padova per non creare malumori nelle famiglie dei bambini di altre religioni.

Il fatto ha però scatenato le ire dei genitori degli alunni cattolici: il saggio in questione, racconta Francesco, il papà di uno dei bambini, è stato modificato lunedì scorso, inserendo la parola cucù al posto di Gesù. "All'inizio non ci potevo credere, poi quando mia moglie mi ha fatto vedere i fogli con le frasi che inizialmente avrebbero dovuto cantare, tagliati su determinate parole, non ci ho più visto. Non è possibile che si debba arrivare a questi livelli, tra l'altro senza che noi genitori veniamo messi al corrente delle idee delle maestre".

Alcune famiglie, per protesta, hanno deciso di non mandare i figli in classe.



