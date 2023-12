Incendio in capannone rifiuti del veneziano

I vigili del fuoco stanno operando da questa notte per domare l'incendio divampato all'interno di un capannone presso l'azienda Zai di trattamento rifiuti, in tangenziale Enrico Mattei a Portogruaro: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre accorse dal locale distaccamento, San Donà, Mestre, San Vito al Tagliamento e Lignano con 4 autopompe, 4 autobotti, l'autoscala, il carro schiuma, il carro aria e 28 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L'incendio generalizzato ha riguardato un deposito di materiale di vario genere. Le fiamme dopo circa 2 ore sono state circoscritte dalle squadre ed è iniziato il lavoro di smassamento e bonifica del materiale, che proseguiranno presumibilmente tutta la giornata di oggi. Sul posto il personale dell'Arpav per monitorare i fumi dell'incendio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



