De Longhi crea il polo del caffè con Eversys e La Marzocco

De' Longhi crea un polo di rilevanza mondiale nel segmento delle macchine da caffè professionali attraverso una business combination tra Eversys e La Marzocco. De' Longhi conferisce in una newco Eversys e il 42% de La Marzocco International (acquisito da De Longhi industrial e dagli azionisti di minoranza per circa per circa 374 milioni di dollari). Il gruppo De' Longhi controllerà circa il 61,4% del nuovo polo, mentre quote minoritarie saranno detenute da De Longhi Industrial (circa il 26,6%) e dagli attuali azionisti di minoranza di LM (complessivamente circa il 12%). Nascerà un polo nel caffè professionale con un fatturato aggregato su base pro-forma previsto nel 2023 di circa 372 milioni ed un adjusted Ebitda di circa 87 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA